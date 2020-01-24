Алиханов сообщил, какая компания может достроить онкоцентр в Калининграде

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:33:16+03:00

Контракт на достройку медучреждения могут заключить без торгов

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Региональные власти ведут переговоры со вторым участником торгов на строительство онкоцентра в Калининграде. Об этом, как пишет «ТАСС», заявил губернатор Антон Алиханов.

По словам Алиханова, речь идет о компании «ПЭТРУСКо», которая в 2018 году принимала участие в конкурсе на право строить калининградский онкоцентр, но проиграла.

«Они предварительно выразили готовность заключить контракт», - цитирует издание слова главы региона. Антон Алиханов добавил, что до конца января завершится оценка объема работ, которые нужно выполнить для завершения строительства.

«Мы после этого заключаемся либо со вторым участником - «ПЭТРУСКо», либо объявляем торги. Но для нас, конечно, важны сроки, поэтому нам было бы лучше заключиться со вторым подрядчиком», - сказал Антон Алиханов

Напомним, в конце прошлого года власти расторгли контракт со строителями онкоцентра - ООО «АрТель» из-за срыва срока проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU