2020-01-24T12:33:16+03:00
Общество

Алиханов сообщил, какая компания может достроить онкоцентр в Калининграде

Контракт на достройку медучреждения могут заключить без торгов
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Региональные власти ведут переговоры со вторым участником торгов на строительство онкоцентра в Калининграде. Об этом, как пишет «ТАСС», заявил губернатор Антон Алиханов.

По словам Алиханова, речь идет о компании «ПЭТРУСКо», которая в 2018 году принимала участие в конкурсе на право строить калининградский онкоцентр, но проиграла.

«Они предварительно выразили готовность заключить контракт», - цитирует издание слова главы региона. Антон Алиханов добавил, что до конца января завершится оценка объема работ, которые нужно выполнить для завершения строительства.

«Мы после этого заключаемся либо со вторым участником - «ПЭТРУСКо», либо объявляем торги. Но для нас, конечно, важны сроки, поэтому нам было бы лучше заключиться со вторым подрядчиком», - сказал Антон Алиханов

Напомним, в конце прошлого года власти расторгли контракт со строителями онкоцентра - ООО «АрТель» из-за срыва срока проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песня про хламидии: девушку-комика из Калининграда покажут в шоу «Comedy Баттл»
Калининградцу грозит 4 года колонии за хранение гранаты времен войны
В Калининграде пройдет бесплатная встреча с создательницей хомлинов
Калининградская полиция вдвое увеличила раскрываемость коррупционных преступлений
Военные саперы в окрестностях Балтийска обезвредили 250-килограммовый снаряд
В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Почти 60 калининградских организаций смогут получить господдержку
Калининград вошел в топ-3 популярных у иностранных туристов регионов
Глава калининградской полиции объяснил, почему выросло число тяжких преступлений
За год калининградская полиция изъяла свыше 200 тысяч литров «паленого» алкоголя
Назначен новый начальник Калининградской железной дороги
В Калининграде задержали пьяного школьника за рулем автомобиля
В Безледах задержали калининградскую фуру с перебитым номером VIN
В Калининграде собирают волонтеров для поиска 77-летней женщины
Калининградка получила 7,5 лет колонии за сбыт наркотиков
Алиханов сообщил, какая компания может достроить онкоцентр в Калининграде
В Калининграде упавшее дерево повредило несколько автомобилей
Эстафета «Дорогами Победы» прошла в девяти муниципалитетах области
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде при падении в троллейбусе пострадала пожилая пассажирка
В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили потенциально опасный школьный автобус
Калининградец обокрал квартиру любовника своей жены