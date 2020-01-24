Калининградка получила 7,5 лет колонии за сбыт наркотиков
Жительницу Гурьевского района осудили за сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В июне 2019 года 37-летняя женщина продала наркотическую смесь, содержащей героин массой 0,916 гр. После этого ее задержали сотрудники правоохранительных органов.
На суде обвиняемая заявила, что нашла наркотики в пачке сигарет рядом со своим домом, после чего продала их знакомому, поскольку находилась в сложном материальном положении. В содеянном она раскаялась.
Суд приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU