Калининградка получила 7,5 лет колонии за сбыт наркотиков

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:10:44+03:00

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима

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Жительницу Гурьевского района осудили за сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В июне 2019 года 37-летняя женщина продала наркотическую смесь, содержащей героин массой 0,916 гр. После этого ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

На суде обвиняемая заявила, что нашла наркотики в пачке сигарет рядом со своим домом, после чего продала их знакомому, поскольку находилась в сложном материальном положении. В содеянном она раскаялась.

Суд приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU