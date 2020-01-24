2020-01-24T13:17:48+03:00
Общество

В Калининграде собирают волонтеров для поиска 77-летней женщины

Пенсионерка страдает потерей памяти
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В Калининграде объявили в розыск 77-летнюю женщину. Раиса Мазур ушла 23 января с переулка Радищева в Калининграде и пропала. Страдает потерей памяти. Ранее из дома не уходила.

Пропавшей на вид 75-80 лет, седые волосы средней длины.

Как сообщила «Комсомолке» Анжелика Васильева, президент региональной ассоциации по поиску пропавших людей «Твори добро», группа из восьми волонтеров уже осматривает территорию у дома женщины.

- Сложность в том, что пропавшая одета в серые брюки и коричневое пальто. В такой одежде она практически сливается с нынешним зимне-осенним пейзажем, - говорит Анжелика.

Как сообщается в группе поискового отряда «Запад» в «ВКонтакте», на 13:00 объявлен сбор добровольцев по адресу ул. Радищева, 1.

Горячая линия: +79114608038, 8 (4012) 508-038.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песня про хламидии: девушку-комика из Калининграда покажут в шоу «Comedy Баттл»
Калининградцу грозит 4 года колонии за хранение гранаты времен войны
В Калининграде пройдет бесплатная встреча с создательницей хомлинов
Калининградская полиция вдвое увеличила раскрываемость коррупционных преступлений
Военные саперы в окрестностях Балтийска обезвредили 250-килограммовый снаряд
В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Почти 60 калининградских организаций смогут получить господдержку
Калининград вошел в топ-3 популярных у иностранных туристов регионов
Глава калининградской полиции объяснил, почему выросло число тяжких преступлений
За год калининградская полиция изъяла свыше 200 тысяч литров «паленого» алкоголя
Назначен новый начальник Калининградской железной дороги
В Калининграде задержали пьяного школьника за рулем автомобиля
В Безледах задержали калининградскую фуру с перебитым номером VIN
В Калининграде собирают волонтеров для поиска 77-летней женщины
Калининградка получила 7,5 лет колонии за сбыт наркотиков
Алиханов сообщил, какая компания может достроить онкоцентр в Калининграде
В Калининграде упавшее дерево повредило несколько автомобилей
Эстафета «Дорогами Победы» прошла в девяти муниципалитетах области
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде при падении в троллейбусе пострадала пожилая пассажирка
В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили потенциально опасный школьный автобус
Калининградец обокрал квартиру любовника своей жены