В Калининграде собирают волонтеров для поиска 77-летней женщины

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:17:48+03:00

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В Калининграде объявили в розыск 77-летнюю женщину. Раиса Мазур ушла 23 января с переулка Радищева в Калининграде и пропала. Страдает потерей памяти. Ранее из дома не уходила.

Пропавшей на вид 75-80 лет, седые волосы средней длины.

Как сообщила «Комсомолке» Анжелика Васильева, президент региональной ассоциации по поиску пропавших людей «Твори добро», группа из восьми волонтеров уже осматривает территорию у дома женщины.

- Сложность в том, что пропавшая одета в серые брюки и коричневое пальто. В такой одежде она практически сливается с нынешним зимне-осенним пейзажем, - говорит Анжелика.

Как сообщается в группе поискового отряда «Запад» в «ВКонтакте», на 13:00 объявлен сбор добровольцев по адресу ул. Радищева, 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU