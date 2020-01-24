В Безледах задержали калининградскую фуру с перебитым номером VIN

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:25:04+03:00

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На польской границе задержали калининградскую фуру с перебитым номером VIN. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Безледах. В ходе проверки грузовика DAF с российскими регистрационными номерами, пограничники обнаружили многочисленные нарушения в опознавательных знаках автомобиля, в том числе, перебитый номер VIN

В результате было принято решение задержать грузовик, сотрудники пограничного поста проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU