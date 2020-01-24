В Калининграде задержали пьяного школьника за рулем автомобиля

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:33:17+03:00

По данному факту завели административное дело, его родителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Изменить размер текста: A A

В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали пьяного подростка, который катался по улицам города. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Накануне утром очевидец позвонил в ГИБДД и сообщил о неадекватном водителе «Ситроена», который двигался по улице Суворова. На место выдвинулся экипаж ДПС, который вскоре обнаружил легковушку.

За рулем находился 17-летний подросток с признаками алкогольного опьянения. Дальнейшее медосвидетельствование выявило 0,500 мг/л в выдыхаемом воздухе.

На место вызвали мать школьника и инспектора по делам несовершеннолетних. По данному факту завели административное дело, его родителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU