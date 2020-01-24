В Калининграде задержали пьяного школьника за рулем автомобиля
В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали пьяного подростка, который катался по улицам города. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Накануне утром очевидец позвонил в ГИБДД и сообщил о неадекватном водителе «Ситроена», который двигался по улице Суворова. На место выдвинулся экипаж ДПС, который вскоре обнаружил легковушку.
За рулем находился 17-летний подросток с признаками алкогольного опьянения. Дальнейшее медосвидетельствование выявило 0,500 мг/л в выдыхаемом воздухе.
На место вызвали мать школьника и инспектора по делам несовершеннолетних. По данному факту завели административное дело, его родителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU