Назначен новый начальник Калининградской железной дороги
Сергея Сапегина представили коллективу 24 января
Сергей Сапегин.Фото: Пресс-служба КЖД
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Начальником Калининградской железной дороги назначен Сергей Сапегин – его руководящему составу представил в четверг 24 января председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Как отметили в пресс-службе КЖД, Виктор Голомолзин, с января 2016 года возглавлявший Калининградскую железную дорогу, переходит на другую работу.
Новый начальник самой западной магистрали Сергей Сапегин заверил, что Калининградская железная дорога сохранит набранные темпы работы, и все начатые проекты будут продолжены.
ИСТОЧНИК KP.RU