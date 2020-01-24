Назначен новый начальник Калининградской железной дороги

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:55:43+03:00

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Начальником Калининградской железной дороги назначен Сергей Сапегин – его руководящему составу представил в четверг 24 января председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Как отметили в пресс-службе КЖД, Виктор Голомолзин, с января 2016 года возглавлявший Калининградскую железную дорогу, переходит на другую работу.

Новый начальник самой западной магистрали Сергей Сапегин заверил, что Калининградская железная дорога сохранит набранные темпы работы, и все начатые проекты будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU