За год калининградская полиция изъяла свыше 200 тысяч литров «паленого» алкоголя

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:39:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году калининградские полицейские выявили 857 правонарушений в сфере незаконного оборота алкоголя, изъяв более 212 тысяч литров контрафактной продукции. Об этом на расширенном заседание коллегии областного УМВД РФ заявил начальник правоохранительного ведомства Игорь Илларионов.

- Так, в октябре 2019 года сотрудниками УМВД во взаимодействии с прокуратурой пресечена деятельность организованного преступного сообщества, участники которого занимались незаконным изготовлением и реализацией немаркированной алкогольной продукции на территории региона, - сообщил, в частности, генерал-майор полиции. - В результате спецоперации при участии Росгвардии были проведены обыски на подпольном заводе, изъят контрафакт стоимостью более 100 миллионов рублей.

Крупный склад "левого" алкоголя оперативники обнаружили на проспекте Калинина, где хранилось более 30 тысяч бутылок со спиртным и 25 тысяч пачек сигарет. Возбуждено уголовное дело.

В результате действий полиции число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения за год сократилось более чем на 4 процента по сравнению с предыдущим годом, а общий удельный вес таких деяний снизился с 30 до 28 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU