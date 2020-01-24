Глава калининградской полиции объяснил, почему выросло число тяжких преступлений

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:15:54+03:00

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На расширенном заседании коллегии УМВД России по Калининградской области начальник ведомства Игорь Илларионов, обсуждая с подчиненными результаты работы за прошедший год, сообщил о 6616 раскрытых преступлений, что на 5% больше, чем в 2018-м. Возросла и раскрываемость таких видов преступлений, как разбои (на 12%), грабежи (на 11%), кражи, мошенничества, угоны автотранспорта. При этом количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 18 %.

Рост числа тяжких преступлений связывается с введением в Уголовный кодекс РФ нового пункта «г» части 3 статьи 158 - «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Теперь это квалифицируется как тяжкое преступления в не зависимости от размера похищенной суммы денег. Между тем, калининградские правоохранители отмечают активизацию в нашем регионе мошенников, использующих информационные технологии, в том числе интернет и мобильную связь. Объектом посягательств здесь являются именно накопления в банках.

- Сотрудниками полиции целенаправленно проводится работа по профилактике данных видов преступлений, информирования общественности о методах противодействия телефонным мошенникам, - сообщил генерал Илларионов.

К слову, именно грамотная профилактическая работа обеспечила тенденцию на сокращение количества целого ряда преступлений. В минувшем году, например, на 33 % снизилось число краж автотранспорта, на 10 % - квартирных краж, а количество грабежей уменьшилось более чем на 21 %.

ИСТОЧНИК KP.RU