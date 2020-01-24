2020-01-24T15:15:54+03:00
Происшествия

Глава калининградской полиции объяснил, почему выросло число тяжких преступлений

На статистику повлияли недавние изменения в одной из статей Уголовного кодекса РФ, касающиеся телефонных и интернет-мошенничеств
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На расширенном заседании коллегии УМВД России по Калининградской области начальник ведомства Игорь Илларионов, обсуждая с подчиненными результаты работы за прошедший год, сообщил о 6616 раскрытых преступлений, что на 5% больше, чем в 2018-м. Возросла и раскрываемость таких видов преступлений, как разбои (на 12%), грабежи (на 11%), кражи, мошенничества, угоны автотранспорта. При этом количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 18 %.

Рост числа тяжких преступлений связывается с введением в Уголовный кодекс РФ нового пункта «г» части 3 статьи 158 - «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Теперь это квалифицируется как тяжкое преступления в не зависимости от размера похищенной суммы денег. Между тем, калининградские правоохранители отмечают активизацию в нашем регионе мошенников, использующих информационные технологии, в том числе интернет и мобильную связь. Объектом посягательств здесь являются именно накопления в банках.

- Сотрудниками полиции целенаправленно проводится работа по профилактике данных видов преступлений, информирования общественности о методах противодействия телефонным мошенникам, - сообщил генерал Илларионов.

К слову, именно грамотная профилактическая работа обеспечила тенденцию на сокращение количества целого ряда преступлений. В минувшем году, например, на 33 % снизилось число краж автотранспорта, на 10 % - квартирных краж, а количество грабежей уменьшилось более чем на 21 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песня про хламидии: девушку-комика из Калининграда покажут в шоу «Comedy Баттл»
Калининградцу грозит 4 года колонии за хранение гранаты времен войны
В Калининграде пройдет бесплатная встреча с создательницей хомлинов
Калининградская полиция вдвое увеличила раскрываемость коррупционных преступлений
Военные саперы в окрестностях Балтийска обезвредили 250-килограммовый снаряд
В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Почти 60 калининградских организаций смогут получить господдержку
Калининград вошел в топ-3 популярных у иностранных туристов регионов
Глава калининградской полиции объяснил, почему выросло число тяжких преступлений
За год калининградская полиция изъяла свыше 200 тысяч литров «паленого» алкоголя
Назначен новый начальник Калининградской железной дороги
В Калининграде задержали пьяного школьника за рулем автомобиля
В Безледах задержали калининградскую фуру с перебитым номером VIN
В Калининграде собирают волонтеров для поиска 77-летней женщины
Калининградка получила 7,5 лет колонии за сбыт наркотиков
Алиханов сообщил, какая компания может достроить онкоцентр в Калининграде
В Калининграде упавшее дерево повредило несколько автомобилей
Эстафета «Дорогами Победы» прошла в девяти муниципалитетах области
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде при падении в троллейбусе пострадала пожилая пассажирка
В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили потенциально опасный школьный автобус
Калининградец обокрал квартиру любовника своей жены