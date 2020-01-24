Калининград вошел в топ-3 популярных у иностранных туристов регионов

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:34:36+03:00

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Осенью 2019 года иностранные туристы чаще всего посещали пять регионов России. Об этом, как пишет «РИА Новости», говорится в исследовании картографического сервиса Maps.Me.

В прошлом году иностранцы чаще всего посещали Москву и окрестности, Санкт-Петербург и область, Калининградскую и Иркутскую области, а также в Бурятию.

Сервис составил рейтинг 20 регионов РФ, которыми больше всего интересовались иностранные туристы. Рейтинг был составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты российских регионов в Maps.Me в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.

Как отметили в Maps.Me, значительно больше, чем летом, в осенние месяцы иностранцев интересовал Приморский край – он поднялся с 12-й на 6-ю строчку рейтинга. На седьмом месте осталась Адыгея. В топ-10 также вошли Тыва (по итогам лета она была на 17-м месте), Красноярский край и опустившийся на четыре строчки Краснодарский край.

ИСТОЧНИК KP.RU