2020-01-24T15:34:36+03:00
Общество

Калининград вошел в топ-3 популярных у иностранных туристов регионов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Осенью 2019 года иностранные туристы чаще всего посещали пять регионов России. Об этом, как пишет «РИА Новости», говорится в исследовании картографического сервиса Maps.Me.

В прошлом году иностранцы чаще всего посещали Москву и окрестности, Санкт-Петербург и область, Калининградскую и Иркутскую области, а также в Бурятию.

Сервис составил рейтинг 20 регионов РФ, которыми больше всего интересовались иностранные туристы. Рейтинг был составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты российских регионов в Maps.Me в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.

Как отметили в Maps.Me, значительно больше, чем летом, в осенние месяцы иностранцев интересовал Приморский край – он поднялся с 12-й на 6-ю строчку рейтинга. На седьмом месте осталась Адыгея. В топ-10 также вошли Тыва (по итогам лета она была на 17-м месте), Красноярский край и опустившийся на четыре строчки Краснодарский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песня про хламидии: девушку-комика из Калининграда покажут в шоу «Comedy Баттл»
Калининградцу грозит 4 года колонии за хранение гранаты времен войны
В Калининграде пройдет бесплатная встреча с создательницей хомлинов
Калининградская полиция вдвое увеличила раскрываемость коррупционных преступлений
Военные саперы в окрестностях Балтийска обезвредили 250-килограммовый снаряд
В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Почти 60 калининградских организаций смогут получить господдержку
Калининград вошел в топ-3 популярных у иностранных туристов регионов
Глава калининградской полиции объяснил, почему выросло число тяжких преступлений
За год калининградская полиция изъяла свыше 200 тысяч литров «паленого» алкоголя
Назначен новый начальник Калининградской железной дороги
В Калининграде задержали пьяного школьника за рулем автомобиля
В Безледах задержали калининградскую фуру с перебитым номером VIN
В Калининграде собирают волонтеров для поиска 77-летней женщины
Калининградка получила 7,5 лет колонии за сбыт наркотиков
Алиханов сообщил, какая компания может достроить онкоцентр в Калининграде
В Калининграде упавшее дерево повредило несколько автомобилей
Эстафета «Дорогами Победы» прошла в девяти муниципалитетах области
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде при падении в троллейбусе пострадала пожилая пассажирка
В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили потенциально опасный школьный автобус
Калининградец обокрал квартиру любовника своей жены