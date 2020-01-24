2020-01-24T15:56:01+03:00
Общество

Почти 60 калининградских организаций смогут получить господдержку

Для этого им необходимо получить статус социального предприятия
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В России разработали порядок признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием. Этот статус открывает для предпринимателей доступ к особым льготам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В калининградской области статус социального предприятия в могут получить в ближайшее время почти 60 организаций. Для этого им необходимо попасть в соответствующий реестр.

«После включения в реестр субъектов МСП, статус социального предприятия нужно подтверждать ежегодно. Выполняя это условие, можно претендовать на адресную государственную поддержку», - рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.

Всего, по данным региональных властей, в Калининградской области социальным бизнесом занимаются порядка 344 компаний, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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