2020-01-24T16:48:23+03:00
Общество

В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость

О фактах нетрезвого вождения можно сообщить в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С пятницы, 24 января по воскресенье, 26 января, в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщает группа пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.

В УГИБДД напоминают, что за пьяное вождение, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное пьяное вождение можно угодить за решетку на срок до двух лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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