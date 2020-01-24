Военные саперы в окрестностях Балтийска обезвредили 250-килограммовый снаряд
Специалисты группы разминирования соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредили 250-килограммовый крупнокалиберный боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
Крупнокалиберный снаряд, предположительно от немецкой мартиры, был обнаружен при проведении строительных работ в окрестностях Балтийска. Флотские саперы обезвредили опасную находку и вывезли на военный полигон для последующего уничтожения.
С начала 2020 года военные саперы уже обезвредили около 150 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны. В прошлом году в регионе было обезврежено окло 7,5 тысяч боеприпасов.
ИСТОЧНИК KP.RU