Военные саперы в окрестностях Балтийска обезвредили 250-килограммовый снаряд

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:22:45+03:00

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Специалисты группы разминирования соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредили 250-килограммовый крупнокалиберный боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Крупнокалиберный снаряд, предположительно от немецкой мартиры, был обнаружен при проведении строительных работ в окрестностях Балтийска. Флотские саперы обезвредили опасную находку и вывезли на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года военные саперы уже обезвредили около 150 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны. В прошлом году в регионе было обезврежено окло 7,5 тысяч боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU