Калининградская полиция вдвое увеличила раскрываемость коррупционных преступлений

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:36:23+03:00

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На состоявшейся сегодня расширенном заседании коллегии УМВД РФ по Калининградской области правления, посвященное итогам 2019 года особо подчеркнули достигнутую эффективность противодействия экономической преступности. При увеличении более чем на 5 % раскрываемости, общее количество раскрытых экономических преступлений возросло на треть.

- В течение года совместно с прокуратурой, УФСБ, Следственным управлением Следственного комитета был реализован комплекс мер по борьбе с коррупцией, - сообщил начальник УМВД Игорь Илларионов. - В результате проделанной работы сотрудниками полиции выявлено 125 преступлений коррупционной направленности, что на 50% больше, чем в 2018 году. На 20 % увеличилось и число раскрытых преступлений этих видов, а на 75% возросло количество выявленных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах. Почти в 3 с половиной раза увеличилось количество раскрытых фактов дачи взятки, на 40 % больше раскрыто фактов посредничества во взяточничестве.

По данным калининградской полиции, число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию, возросло на 28%, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений такого рода – на 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU