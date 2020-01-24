Калининградская полиция вдвое увеличила раскрываемость коррупционных преступлений
На состоявшейся сегодня расширенном заседании коллегии УМВД РФ по Калининградской области правления, посвященное итогам 2019 года особо подчеркнули достигнутую эффективность противодействия экономической преступности. При увеличении более чем на 5 % раскрываемости, общее количество раскрытых экономических преступлений возросло на треть.
- В течение года совместно с прокуратурой, УФСБ, Следственным управлением Следственного комитета был реализован комплекс мер по борьбе с коррупцией, - сообщил начальник УМВД Игорь Илларионов. - В результате проделанной работы сотрудниками полиции выявлено 125 преступлений коррупционной направленности, что на 50% больше, чем в 2018 году. На 20 % увеличилось и число раскрытых преступлений этих видов, а на 75% возросло количество выявленных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах. Почти в 3 с половиной раза увеличилось количество раскрытых фактов дачи взятки, на 40 % больше раскрыто фактов посредничества во взяточничестве.
По данным калининградской полиции, число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию, возросло на 28%, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений такого рода – на 15%.
ИСТОЧНИК KP.RU