В Калининграде пройдет бесплатная встреча с создательницей хомлинов

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:38:23+03:00

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Встреча с художником, руководителем мастерской по обработке янтаря и создателем хомлинов Натальей Шевченко пройдет в областном Музее янтаря 31 января. Как сообщают организаторы, посетить встречу можно бесплатно.

Наталья расскажет о работе ювелира и о том, как начать заниматься украшениями с нуля.

Также пройдет открытый мастер-класс.

Начало встречи в 16.00.

Обязательна регистрация по телефону музея: 8(4012) 46-68-88.

ИСТОЧНИК KP.RU