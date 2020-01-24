В Калининграде пройдет бесплатная встреча с создательницей хомлинов
Художник Наталья Шевченко поделится секретами мастерства
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Встреча с художником, руководителем мастерской по обработке янтаря и создателем хомлинов Натальей Шевченко пройдет в областном Музее янтаря 31 января. Как сообщают организаторы, посетить встречу можно бесплатно.
Наталья расскажет о работе ювелира и о том, как начать заниматься украшениями с нуля.
Также пройдет открытый мастер-класс.
Начало встречи в 16.00.
Обязательна регистрация по телефону музея: 8(4012) 46-68-88.
ИСТОЧНИК KP.RU