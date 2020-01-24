Калининградцу грозит 4 года колонии за хранение гранаты времен войны
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за незаконное хранение взрывчатки. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В ходе обыска в квартире мужчины обнаружили противопехотную гранату времен Великой Отечественной войны без взрывателя. Горожанин признался, что боеприпас обнаружил два года назад в лесу.
Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU