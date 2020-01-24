Песня про хламидии: девушку-комика из Калининграда покажут в шоу «Comedy Баттл»

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:16:50+03:00

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В эфире канала ТНТ в пятницу 24 января покажут первый этап десятого сезона юмористического шоу «Comedy Баттл». Одной из участниц передачи станет девушка из Калининграда.

Ольга Мокеева занималась юмором в Калининграде, сейчас живет в Санкт-Петербурге и работает стендап-комиком. На ТНТ она выступит с питерскими друзьями Даниилом Соловьевым и Севой Москвиным. Запись песни, с которой в баттле участвует наша землячка, выложили накануне в интернет. За один день ролик собрал на Youtube 95 тысяч просмотров

В жюри шоу – комики Илья Соболев, Павел Воля и певец Баста.

Ольга представила номер так: «На сцене – конкурсанты на «Евровидение» от Курляндии группа «Электрослабость». Песня про Лидию».

Баста, он же ‎Василий Вакуленко, начал смеяться еще до начала песни и, услышав незамысловатую мелодию, сказал: «Какая мерзопакостная круть!».

Ребята исполнили веселую песню про Лидию, которая заразилась хламидиями, ну а потом заразила и своих родителей, а они позже превратились в живых мертвецов. Словом, забавная история.

Припев «У Лидии хламидии» пели всем залом.

- Мы проводим в Питере «Фестиваль дебильной песни». Изначально песня была написана только для выступления на фестивале, но мы решили попробовать пойти с ней в «Comedy Баттл». Группа вообще создалась спонтанно, просто давно дружим с ребятами, и часто придумываем какие-то песенки, - рассказывает «Комсомолке» Ольга и признается, что такого успеха не ожидала.

Интересно, что именно в этом номере Ольга поет немного.

- Так получилось, что у ребят хорошие вокальные данные, у меня – не очень. Я скорее как Андрей Григорьев-Аполлонов в «Иванушках», просто что-то говорю в перерывах, рэп могу читать, иногда пою припевы вместе со всеми. Вообще, обычно у меня больше слов, только в «Лидии» три фразы, так получилось, - говорит Ольга.

Первую серию «Comedy Баттл» смотрите сегодня, начало в 22:00 по Москве.

Песня про хламидии: девушку-комика из Калининграда покажут в шоу Comedy Баттл .

ИСТОЧНИК KP.RU