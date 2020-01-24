2020-01-24T18:16:50+03:00
Звезды

Песня про хламидии: девушку-комика из Калининграда покажут в шоу «Comedy Баттл»

Ольга Мокеева с друзьями выступит в первом этапе юмористической битвы [видео]
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: YouTube
Изменить размер текста:

В эфире канала ТНТ в пятницу 24 января покажут первый этап десятого сезона юмористического шоу «Comedy Баттл». Одной из участниц передачи станет девушка из Калининграда.

Ольга Мокеева занималась юмором в Калининграде, сейчас живет в Санкт-Петербурге и работает стендап-комиком. На ТНТ она выступит с питерскими друзьями Даниилом Соловьевым и Севой Москвиным. Запись песни, с которой в баттле участвует наша землячка, выложили накануне в интернет. За один день ролик собрал на Youtube 95 тысяч просмотров

В жюри шоу – комики Илья Соболев, Павел Воля и певец Баста.

Ольга представила номер так: «На сцене – конкурсанты на «Евровидение» от Курляндии группа «Электрослабость». Песня про Лидию».

Баста, он же ‎Василий Вакуленко, начал смеяться еще до начала песни и, услышав незамысловатую мелодию, сказал: «Какая мерзопакостная круть!».

Ребята исполнили веселую песню про Лидию, которая заразилась хламидиями, ну а потом заразила и своих родителей, а они позже превратились в живых мертвецов. Словом, забавная история.

Припев «У Лидии хламидии» пели всем залом.

- Мы проводим в Питере «Фестиваль дебильной песни». Изначально песня была написана только для выступления на фестивале, но мы решили попробовать пойти с ней в «Comedy Баттл». Группа вообще создалась спонтанно, просто давно дружим с ребятами, и часто придумываем какие-то песенки, - рассказывает «Комсомолке» Ольга и признается, что такого успеха не ожидала.

Интересно, что именно в этом номере Ольга поет немного.

- Так получилось, что у ребят хорошие вокальные данные, у меня – не очень. Я скорее как Андрей Григорьев-Аполлонов в «Иванушках», просто что-то говорю в перерывах, рэп могу читать, иногда пою припевы вместе со всеми. Вообще, обычно у меня больше слов, только в «Лидии» три фразы, так получилось, - говорит Ольга.

Первую серию «Comedy Баттл» смотрите сегодня, начало в 22:00 по Москве.

Песня про хламидии: девушку-комика из Калининграда покажут в шоу Comedy Баттл .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песня про хламидии: девушку-комика из Калининграда покажут в шоу «Comedy Баттл»
Калининградцу грозит 4 года колонии за хранение гранаты времен войны
В Калининграде пройдет бесплатная встреча с создательницей хомлинов
Калининградская полиция вдвое увеличила раскрываемость коррупционных преступлений
Военные саперы в окрестностях Балтийска обезвредили 250-килограммовый снаряд
В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Почти 60 калининградских организаций смогут получить господдержку
Калининград вошел в топ-3 популярных у иностранных туристов регионов
Глава калининградской полиции объяснил, почему выросло число тяжких преступлений
За год калининградская полиция изъяла свыше 200 тысяч литров «паленого» алкоголя
Назначен новый начальник Калининградской железной дороги
В Калининграде задержали пьяного школьника за рулем автомобиля
В Безледах задержали калининградскую фуру с перебитым номером VIN
В Калининграде собирают волонтеров для поиска 77-летней женщины
Калининградка получила 7,5 лет колонии за сбыт наркотиков
Алиханов сообщил, какая компания может достроить онкоцентр в Калининграде
В Калининграде упавшее дерево повредило несколько автомобилей
Эстафета «Дорогами Победы» прошла в девяти муниципалитетах области
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде при падении в троллейбусе пострадала пожилая пассажирка
В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили потенциально опасный школьный автобус
Калининградец обокрал квартиру любовника своей жены