На ул. Герцена в Калининграде микроавтобус врезался в пассажирский автобус

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:03:57+03:00

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Вечером в пятницу, 24 января, на улице Герцена в Калининграде произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на перекрестке с улицей Раевского. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Фольксваген» не уступил дорогу при выезде на главную дорогу.

Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU