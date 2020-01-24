2020-01-24T19:03:57+03:00
Происшествия

На ул. Герцена в Калининграде микроавтобус врезался в пассажирский автобус

Обстоятельства ДТП уточняются
Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Вечером в пятницу, 24 января, на улице Герцена в Калининграде произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на перекрестке с улицей Раевского. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Фольксваген» не уступил дорогу при выезде на главную дорогу.

Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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