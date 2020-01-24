В Балтийске 60 военнослужащих Балтфлота получат служебное жилье
Более 60 военнослужащих Балтфлота и членов их семей получат служебное жилье. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.
Новое жилье находится по улице Шоссе морской пехоты. Жилые помещения в новом доме готовы для проживания, в них сделан ремонт, подключено центральное отопление.
«На придомовой территории построены спортивные и детские площадки. Прилегающие к дому территории оборудованы парковками для личного автотранспорта. Всего в новом микрорайоне Балтийска для военнослужащих планируется ввести в строй более тысячи служебных квартир», - рассказали в пресс-службе флота.
В 2019 году служебное жилье было предоставлено 698 военнослужащим Балтийского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU