В Балтийске 60 военнослужащих Балтфлота получат служебное жилье

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:08:35+03:00

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Более 60 военнослужащих Балтфлота и членов их семей получат служебное жилье. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Новое жилье находится по улице Шоссе морской пехоты. Жилые помещения в новом доме готовы для проживания, в них сделан ремонт, подключено центральное отопление.

«На придомовой территории построены спортивные и детские площадки. Прилегающие к дому территории оборудованы парковками для личного автотранспорта. Всего в новом микрорайоне Балтийска для военнослужащих планируется ввести в строй более тысячи служебных квартир», - рассказали в пресс-службе флота.

В 2019 году служебное жилье было предоставлено 698 военнослужащим Балтийского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU