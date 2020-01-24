2020-01-24T19:10:17+03:00
Общество

Уехала на кладбище: В Калининграде нашли пропавшую пенсионерку

Александр КАТЕРУША
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В Калининграде отыскали 77-летнюю женщину, которая ушла 23 января из дома и пропала. Как рассказали «Комсомолке» в поисковом отряде «Запад», Раиса Мазур ездила в Советск.

- Она решила съездить в Советск, чтобы сходить на кладбище, где похоронен ее муж. О поездке она намеренно никому не сказала, не предупредила родственников. Ночевала под Полесском у подруги, - говорит Екатерина Преснякова, руководитель отряда «Запад».

Пенсионерку в течение дня искали добровольцы. Женщина самостоятельно вернулась домой.

Сейчас волонтеры занимаются тем, что снимают расклеенные ранее в городе объявления о поиску пенсионерки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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