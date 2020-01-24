Уехала на кладбище: В Калининграде нашли пропавшую пенсионерку
В Калининграде отыскали 77-летнюю женщину, которая ушла 23 января из дома и пропала. Как рассказали «Комсомолке» в поисковом отряде «Запад», Раиса Мазур ездила в Советск.
- Она решила съездить в Советск, чтобы сходить на кладбище, где похоронен ее муж. О поездке она намеренно никому не сказала, не предупредила родственников. Ночевала под Полесском у подруги, - говорит Екатерина Преснякова, руководитель отряда «Запад».
Пенсионерку в течение дня искали добровольцы. Женщина самостоятельно вернулась домой.
Сейчас волонтеры занимаются тем, что снимают расклеенные ранее в городе объявления о поиску пенсионерки.
ИСТОЧНИК KP.RU