2020-01-24T19:17:33+03:00
Общество

Полиция объявила в розыск подозреваемого в мошенничестве жителя Янтарного

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Светлогорский межмуниципальный отдел полиции объявил в розыск 50-летнего Антона Сафронова, проживающего на улице Балебина в Янтарном.

Мужчина подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить об этом в дежурную часть по телефонам: 8(40153)2-21-79, 8(40153)2-12-02, 8-909-145-60-38 либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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