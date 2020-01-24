Калининградкая полиция за год обезвредила 5 банд наркоторговцев

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:27:45+03:00

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Как заявил сегодня на заседании расширенной коллегии областного УМВД РФ по итогам прошедшего года начальник ведомства Игорь Илларионов, за указанный период была пресечена преступная деятельность 5 организованных преступных групп, занимавшихся оборотом наркотиков, к уголовной ответственности привлечены 15 участников ОПГ.

- Задержаны организаторы и участники ОПГ, которые наладили канал поставки в наш регион сильнейшего наркотика – карфентанила, - сообщил генерал полиции. - Также ликвидирован крупнейший интернет-магазин по продаже запрещенных веществ, который действовал на территории Калининградской области. В 2019 году полицейскими выявлено и раскрыто более 60 наркопреступлений, совершенных с использованием сети «Интернет». Во взаимодействии с Роскомнадзором реализованы мероприятия по блокировке 56 информационных материалов, размещенных во Всемирной сети, на которых осуществлялась реклама потребления наркотиков и их продажа.

В общей сложности за минувший год полиция выявила 867 наркопреступлений - почти на 13% больше, чем годом ранее. В том числе на 22,1% больше было задокументировано тяжких и особо тяжких деяний. К уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений указанной направленности привлечено 219 лиц, что на 10% больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU