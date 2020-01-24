Стала известна сумма, которая понадобится для лечения Миланы Семеньковой

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:49:35+03:00

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Семья Миланы Семеньковой получила письмо из американской клиники Nationwide Children`s (штат Огайо, город Колумбус), в котором указана сумма к сбору – 2 миллиона 400 тысяч долларов.

В письме содержится информация об услугах и их стоимости. И с оговоркой: указанная сумма еще может быть скорректирована, поскольку все зависит от того, как будет проходить лечение.

Как рассказали волонтеры, этот официальный счет позволит родителям еще раз обратиться в крупные благотворительные фонды с просьбой помочь в сборе средств.

- Наконец-то после долгих бессонных ночей переписок с клиниками США, переводов всех наших документов, анализов, заключений и консилиумов по видеосвязи мы получили заветное «Да!», – написала мама девочки Виктория Кашуба у себя в Инстаграме. – Милана подходит идеально для препарата! Так как ребенок еще имеет силы, и это - здорово! Теперь есть точная сумма 2.400.000$. Чем раньше соберем сумму, тем меньше у Миланочки будет отмерших необратимых процессов.

У Миланы Семеньковой – спинально-мышечная атрофия. Родители и добровольцы собирают деньги с конца прошло года, чтобы Милана до того, как ей исполнится два года, получила укол "Золгенсма". По заверениям врачей, это препарат блокирует развитие болезни.

Свежие данные: на сегодня собрано порядка 9 миллионов рублей (из необходимых 149 миллионов)

Об истории Миланы Семеньковой можно узнать ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU