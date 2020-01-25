Под Гусевом «Фольксваген» съехал в кювет, пострадала пассажирка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Черняховском районе в ДТП пострадала водитель «Фольксвагена». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 99 километре автодороги «Калининград – Нестеров». 25-летняя водитель «Фольксвагена» решила обогнать впереди идущую машину, не заметив, что ее автомобиль в это время стала обгонять «Хонда».
В результате столкновения девушка потеряла управление и совершила съезд с дороги в придорожный кювет слева по ходу движения.
В результате ДТП 25 –летняя пассажирка «Фольксвагена» получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU