Под Гусевом «Фольксваген» съехал в кювет, пострадала пассажирка

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:54:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Черняховском районе в ДТП пострадала водитель «Фольксвагена». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 99 километре автодороги «Калининград – Нестеров». 25-летняя водитель «Фольксвагена» решила обогнать впереди идущую машину, не заметив, что ее автомобиль в это время стала обгонять «Хонда».

В результате столкновения девушка потеряла управление и совершила съезд с дороги в придорожный кювет слева по ходу движения.

В результате ДТП 25 –летняя пассажирка «Фольксвагена» получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU