В воскресенье в Янтарном пройдет Марш жизни
В воскресенье, 26 января, в Янтарном пройдет Марш жизни - традиционное памятное мероприятие в память о жертвах Марша смерти 1945 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Траурная акция стартует в 10.00 возле мемориального комплекса на братской могиле советских воинов в поселке Русское Зеленоградского городского округа. Участники Марша жизни пройдут по маршруту, по которому в конце января 1945 года под конвоем фашистов прошли узники концлагерей Восточной Пруссии.
Ориентировочное время маршрута составит полтора часа.
Из Калининграда будет организован подвоз от здания синагоги (ул. Октябрьская, 1-а). Автобусы до поселка Русское отправятся в 8.40, до Янтарного – в 10.40.
О своем участии необходимо сообщить по телефону 46-43-45.
ИСТОЧНИК KP.RU