2020-01-25T13:57:37+03:00
Общество

В воскресенье в Янтарном пройдет Марш жизни

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В воскресенье, 26 января, в Янтарном пройдет Марш жизни - традиционное памятное мероприятие в память о жертвах Марша смерти 1945 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Траурная акция стартует в 10.00 возле мемориального комплекса на братской могиле советских воинов в поселке Русское Зеленоградского городского округа. Участники Марша жизни пройдут по маршруту, по которому в конце января 1945 года под конвоем фашистов прошли узники концлагерей Восточной Пруссии.

Ориентировочное время маршрута составит полтора часа.

Из Калининграда будет организован подвоз от здания синагоги (ул. Октябрьская, 1-а). Автобусы до поселка Русское отправятся в 8.40, до Янтарного – в 10.40.

О своем участии необходимо сообщить по телефону 46-43-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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