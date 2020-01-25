В Полесске продавцу магазина грозит штраф в 50 тысяч за продажу пива подросткам

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:01:38+03:00

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В Полесске продавца одного из магазинов привлекли к административной ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В городе прошел специальный рейд, в ходе которого полицейские проверили несколько торговых точек. В одном из магазинов продавец продал пиво подросткам.

Теперь продавцу грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU