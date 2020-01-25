В Полесске продавцу магазина грозит штраф в 50 тысяч за продажу пива подросткам
Возбуждено административное дело
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В Полесске продавца одного из магазинов привлекли к административной ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В городе прошел специальный рейд, в ходе которого полицейские проверили несколько торговых точек. В одном из магазинов продавец продал пиво подросткам.
Теперь продавцу грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU