Власти Зеленоградска сообщили, когда начнется строительство колеса обозрения
Строительство колеса обозрения в Зеленоградске начнется в мае. Об этом сообщается на официальном сайте местной администрации.
«Накануне в пятницу, 24 января, был подписан договор инвестором и исполнителем на поставку и установку колеса обозрения. Высота аттракциона составит 50 метров, в комплект входит 18 закрытых остекленных кабин вместимостью 6 человек», - сообщили в администрации Зеленоградска, добавив, что комфортные кабины будут с отоплением и подсветкой, что делает возможным использование аттракциона и в зимнее время.
Установка конструкции, согласно контракту, должна быть закончена к концу года.
ИСТОЧНИК KP.RU