Власти Зеленоградска сообщили, когда начнется строительство колеса обозрения

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:17:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительство колеса обозрения в Зеленоградске начнется в мае. Об этом сообщается на официальном сайте местной администрации.

«Накануне в пятницу, 24 января, был подписан договор инвестором и исполнителем на поставку и установку колеса обозрения. Высота аттракциона составит 50 метров, в комплект входит 18 закрытых остекленных кабин вместимостью 6 человек», - сообщили в администрации Зеленоградска, добавив, что комфортные кабины будут с отоплением и подсветкой, что делает возможным использование аттракциона и в зимнее время.

Установка конструкции, согласно контракту, должна быть закончена к концу года.

ИСТОЧНИК KP.RU