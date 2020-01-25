На ул. Осенней в Калининграде сбили 5-летнего мальчика
Ребенок получил травмы и был госпитализирован
.Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу вечером в Калининграде под колеса автомобиля попал 5-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Осенней. 32-летний водитель «Шевроле» при повороте налево сбил 5-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU