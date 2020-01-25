На ул. Осенней в Калининграде сбили 5-летнего мальчика

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:14:02+03:00

Ребенок получил травмы и был госпитализирован

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В пятницу вечером в Калининграде под колеса автомобиля попал 5-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Осенней. 32-летний водитель «Шевроле» при повороте налево сбил 5-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU