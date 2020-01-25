Калининградца будут судить за подделку листа нетрудоспособности

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:31:43+03:00

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Жителю Калининграда грозит лишение свободы за подделку листа нетрудоспособности. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

28-летний мужчина несколько дней не появлялся на работе и его ожидал неприятный разговор с начальством. Поэтому ушлый горожанин нашел в интернете лист нетрудоспособности одной из медицинских организаций, заполнил документ и предоставил его по месту работы. Там заподозрили обман и обратились в полицию.

«В ходе проверки выяснилось, что бланк представлен в устаревшей форме и не является действительным. Связавшись с медицинской компанией, указанной в документе, полицейские выяснили, что больница подобные листы нетрудоспособности не выдает», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа», ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU