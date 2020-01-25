Калининградца будут судить за подделку листа нетрудоспособности
Жителю Калининграда грозит лишение свободы за подделку листа нетрудоспособности. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
28-летний мужчина несколько дней не появлялся на работе и его ожидал неприятный разговор с начальством. Поэтому ушлый горожанин нашел в интернете лист нетрудоспособности одной из медицинских организаций, заполнил документ и предоставил его по месту работы. Там заподозрили обман и обратились в полицию.
«В ходе проверки выяснилось, что бланк представлен в устаревшей форме и не является действительным. Связавшись с медицинской компанией, указанной в документе, полицейские выяснили, что больница подобные листы нетрудоспособности не выдает», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа», ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU