За неделю в Калининграде составили 8 протоколов за незаконную торговлю
На этой неделе в Калининграде прошло несколько рейдов по пресечению незаконной торговли, было составлено восемь административных протоколов в отношении торговцев, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации. Все составленные протоколы в ближайшее время будут направлены в мировые суды.
Специалисты комитета муниципального контроля «гоняли» торговцев на площади Победы, улицах Куйбышева, Невского, Грига, Театральной. Там традиционно ведется несанкционированная торговля продуктами питания, в том числе польского производства, мясом, рыбой, конфетами, овощами, носками, очками и прочим товаром.
Всего с апреля 2019 года в Калининграде было составлено 520 протоколов за несанкционированную торговлю. Мировые суды уже рассмотрели 318 протоколов. Общая сумма штрафов составила 973 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU