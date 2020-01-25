За неделю в Калининграде составили 8 протоколов за незаконную торговлю

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:39:22+03:00

се составленные протоколы в ближайшее время будут направлены в мировые суды

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На этой неделе в Калининграде прошло несколько рейдов по пресечению незаконной торговли, было составлено восемь административных протоколов в отношении торговцев, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации. Все составленные протоколы в ближайшее время будут направлены в мировые суды.

Специалисты комитета муниципального контроля «гоняли» торговцев на площади Победы, улицах Куйбышева, Невского, Грига, Театральной. Там традиционно ведется несанкционированная торговля продуктами питания, в том числе польского производства, мясом, рыбой, конфетами, овощами, носками, очками и прочим товаром.

Всего с апреля 2019 года в Калининграде было составлено 520 протоколов за несанкционированную торговлю. Мировые суды уже рассмотрели 318 протоколов. Общая сумма штрафов составила 973 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU