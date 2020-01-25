Житель Гвардейска избил и ограбил коллегу по работе

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:44:50+03:00

Пострадавший знал только имя своего обидчика, однако полицейским удалось установить его личность и задержать

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В Гвардейске полицейские по подозрению в грабеже задержали местного жителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился горожанин, который сообщил, что коллега по работе отобрал у него 15 тысяч рублей.

«Полицейские выяснили, что инцидент произошел в квартире потерпевшего. Мужчина в день получения зарплаты пригласил в гости коллегу по работе. Во время употребления спиртного злоумышленник потребовал у хозяина квартиры заплатить ему денег за то, что он составил ему компанию. Между горожанами начался конфликт, в результате гость избил хозяина квартиры и забрал деньги», – рассказали в полиции.

Пострадавший знал только имя своего обидчика, однако полицейским удалось установить его личность и задержать. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж», санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU