Мэрия: Новый корпус детсада на ул. Красной введут в эксплуатацию до ноября

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:54:33+03:00

В будущем здании детского сада, рассчитанном на 450 человек, разместятся 15 групп по 30 человек от 3 до 7 лет

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Дополнительный корпус начальной школы-детского сада № 72 на улице Красной в Калининграде планируется построить до ноября этого года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Работы на объекте выполняются в соответствии с графиком, сейчас ведутся работы по устройству кровли, внутренняя разводка сетей электроснабжения», – сообщил председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин.

В будущем здании детского сада, рассчитанном на 450 человек, разместятся 15 групп по 30 человек от 3 до 7 лет. В проекте предусмотрены все необходимое для передвижения маломобильных групп населения по зданию и прилегающей территории. Новый корпус с уже действующим зданием связан переходной галереей на уровне 3-го этажа. Эта галерея обеспечит беспрепятственное перемещение между двумя корпусами.

На первом этаже детского сада запроектирован пищеблок с хозяйственными помещениями. На втором этаже – физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет психолога, на третьем – административные помещения, игротека и медицинский кабинет. В левом крыле корпуса будут расположены групповые ячейки. Для связи между этажами предусмотрено устройство лифтового оборудования.

На территории также обустроят 14 групповых детских площадок и теневых навесов, универсальную площадку для занятий волейболом-минифутболом, баскетболом, универсальную площадку для дошколят.

ИСТОЧНИК KP.RU