В пос. Междуречье легковушка пробила ограждение и опрокинулась
На федеральной трассе Калининград-Нестеров произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла в поселке Междуречье. Водитель легковушки на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в ограждение. После этого автомобиль перевернулся во дворе жилого дома.
Автомобиль получил серьезные технические повреждения. Также сообщается, что в результате аварии травмы получил водитель.
Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU