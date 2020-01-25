В пос. Междуречье легковушка пробила ограждение и опрокинулась

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:10:30+03:00

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На федеральной трассе Калининград-Нестеров произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла в поселке Междуречье. Водитель легковушки на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в ограждение. После этого автомобиль перевернулся во дворе жилого дома.

Автомобиль получил серьезные технические повреждения. Также сообщается, что в результате аварии травмы получил водитель.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU