В Калининграде начался прием заявлений для зачислений в первый класс

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:18:09+03:00

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В субботу, 25 января, в Калининграде начался прием заявлений для зачисления детей в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Заявления от родителей принимаются через портал «Госуслуги» или в образовательных учреждениях при помощи системы «Запись в школу».

Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной территории, начнется не позднее 1 февраля. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленных территориях, но желающих обучаться в данном образовательном учреждении, при наличии свободных мест, начнется с 1 июля.

Получить дополнительную информацию по нормативным документам, регламентирующим прием детей в школу, или наличию свободных мест в общеобразовательных учреждениях города Калининграда можно в отделе школьного образования комитета по образованию (ул. Чайковского, 50/52, кабинет №305). Также комитетом по образованию в течение всего периода приема детей в 1-ые классы будет организована «горячая линия» по телефонам: 8(4012) 92-40-28, 92-40-48.

ИСТОЧНИК KP.RU