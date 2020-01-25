Неоднократно судимого жителя Гусева задержали с 10 гр. марихуаны
Жителю Гусева грозит до трех лет лишение свободы за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.
27-летнего мужчину задержали в Калининграде. В ходе досмотра в кармане его куртки обнаружили сверток, в котором находилось около 10 граммов марихуаны. Горожанин заявил, что наркотики он хранил для личного употребления.
Хранитель «зелёной отравы» ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, грабёж и мошенничество. На него завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU