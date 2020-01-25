Неоднократно судимого жителя Гусева задержали с 10 гр. марихуаны

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:24:31+03:00

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Жителю Гусева грозит до трех лет лишение свободы за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

27-летнего мужчину задержали в Калининграде. В ходе досмотра в кармане его куртки обнаружили сверток, в котором находилось около 10 граммов марихуаны. Горожанин заявил, что наркотики он хранил для личного употребления.

Хранитель «зелёной отравы» ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, грабёж и мошенничество. На него завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU