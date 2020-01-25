2020-01-25T15:32:46+03:00
Общество

Аварию на водоводе в Черняховске обещают ликвидировать в субботу

В городе для отдельных районов осуществляется подвоз питьевой воды
Виктор Сергеев
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..Фото: vk.com
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В Черняховске продолжаются работы на аварийном участке водовода на ул.Ленинградской. Там меняют поврежденную трубу диаметром 500 мм на пластиковую, сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте». Работы планируется завершить работы до конца сегодняшнего дня.

Напомним, в четверг, 23 января на ул.Ленинградской производились работы по замене дефектного участка водовода диаметром 500 мм. Спустя час после завершения произошла утечка в двух метрах от места ранее произведенных работ, вызванная разрывом трубопровода. Чтобы избежать размыва дорожного покрытия было принято решение отключить насосную станцию и аварийный участок водовода.

В городе для отдельных районов осуществляется подвоз питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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