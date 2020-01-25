2020-01-25T15:39:53+03:00
Общество

Гвардейск в субботу принял эстафету «Дорогами Победы»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В субботу, 25 декабря, в Гвардейске состоялась акция «Дорогами Победы», приуроченная к дню взятия Тапиау. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, муниципалитеты области участвуют в эстафете, которая проходит в соответствии с хронологией победоносного продвижения Красной Армии в ходе Восточно-Прусской наступательной операции.

«Этот день не только праздничный, но и трагический. Мы должны помнить те страшные годы и то, какой ценой досталась нам победа. Сегодня мы вспоминаем павших и раненых. Героическое поколение Великой Отечественной войны подарило нам мирное небо, эту прекрасную область и этот красивый город. Низкий поклон и вечная слава советским воинам», - отметил начальник управления по внутренней политике Владимир Беспалов Владимир Беспалов.

Участники акции поздравили с Днём освобождения Тапиау 97-летнего Ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Волкова, который в силу возраста не смог принять участие в памятных мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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