Гвардейск в субботу принял эстафету «Дорогами Победы»
В субботу, 25 декабря, в Гвардейске состоялась акция «Дорогами Победы», приуроченная к дню взятия Тапиау. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, муниципалитеты области участвуют в эстафете, которая проходит в соответствии с хронологией победоносного продвижения Красной Армии в ходе Восточно-Прусской наступательной операции.
«Этот день не только праздничный, но и трагический. Мы должны помнить те страшные годы и то, какой ценой досталась нам победа. Сегодня мы вспоминаем павших и раненых. Героическое поколение Великой Отечественной войны подарило нам мирное небо, эту прекрасную область и этот красивый город. Низкий поклон и вечная слава советским воинам», - отметил начальник управления по внутренней политике Владимир Беспалов Владимир Беспалов.
Участники акции поздравили с Днём освобождения Тапиау 97-летнего Ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Волкова, который в силу возраста не смог принять участие в памятных мероприятиях.
ИСТОЧНИК KP.RU