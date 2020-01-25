2020-01-25T17:23:56+03:00
Общество

Новые «Ласточки» поступят в Калининград в феврале

Таким образом, в области на пригородных перевозках будут работать шесть новых электропоездов
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Два новых электропоезда «Ласточки» поступят в Калининградскую область уже в феврале. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров в ходе рабочего визита в регион. Таким образом, в области на пригородных перевозках будут работать шесть новых электропоездов.

«Мы опять вернулись к пониманию того, что железная дорога – удобный и быстрый вид транспорта. Мы создали новые маршруты, увеличили скорость, добавили современные сервисы», – отметил Олег Белозеров.

По словам губернатора Антона Алиханова, новые «Ласточки» будут способствовать развитию муниципалитетов региона.

«Мы успели оценить комфорт и скорость новых электропоездов. Намерены продолжать программу дальше и обновлять подвижной состав. Новые маршруты в направлении побережья и востока области серьезно наращивают преимущества муниципальных образований, очень востребованы среди жителей и туристов», - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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