Автор лучшей концепции благоустройства парка Теодора Кроне в Калининграде получил 150 тысяч рублей

25 Янв. 2020 2020-01-25T17:22:08+03:00

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В Калининграде наградили авторов лучших работ, участвовавших в конкурсе на разработку архитектурно - градостроительной концепции благоустройства парка Теодора Кроне. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в августе прошлого года в Калининграде прошел воркшоп, в котором приняли участие более десятка специалистов самых разных направлений. В составе рабочих групп были обычные горожане, и они могли высказать свои пожелания. После воркшопа были проанализированы все эти предложения, идеи заложены в конкурсное техзадание для проектировщиков, которые взялись за разработку концепции.

По итогам конкурса, победило предложение калининградского архитектора Антона Сагаля, работающего в Милане, который в сотрудничестве с OASI Architects проработал идею отдыха, основанного на созерцании природы и наслаждения покоем.

«Антону вручен главный приз – сертификат на 150 тысяч рублей и благодарственное письмо от организаторов конкурса. Такие же благодарственные письма Антон увезет членам своей команды, работавшим вместе с ним над проектом, который максимально учел пожелания горожан, участвовавших в подготовке к конкурсу с самого начала», - рассказали в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU