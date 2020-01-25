В Калининграде суд запретил эксплуатацию небезопасных батутов в центре на Моспроспекте

25 Янв. 2020 2020-01-25T17:32:11+03:00

В батутном центре использовали батуты, декларации соответствия которых были прекращены

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Суд запретил эксплуатацию батутов в батутном центре «Высота» на Московском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Батуты входят в перечень объектов технического регулирования, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия. В ходе проверки было установлено, что в батутном центре использовали батуты, декларации соответствия которых были прекращены.

«После вступления решения суда в законную силу будет организовано его исполнение. Сейчас приняты обеспечительные меры», - заявили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU