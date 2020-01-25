2020-01-25T16:44:18+03:00
Общество

В Черняховске жестоко избили мужчину, который приревновал свою жену к знакомому

Муж решил разобраться с обидчиком, однако в ходе драки получил по голове «тупым твердым предметом»
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жителя Черняховска будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По версии следствия, пострадавший приревновал свою супругу к знакомому, якобы тот оказывал женщине знаки внимания. Муж решил разобраться с обидчиком, однако в ходе драки получил по голове «тупым твердым предметом».

На его обидчика завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Судебное заседание состоится 31 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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