В Черняховске жестоко избили мужчину, который приревновал свою жену к знакомому
Жителя Черняховска будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
По версии следствия, пострадавший приревновал свою супругу к знакомому, якобы тот оказывал женщине знаки внимания. Муж решил разобраться с обидчиком, однако в ходе драки получил по голове «тупым твердым предметом».
На его обидчика завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Судебное заседание состоится 31 января.
ИСТОЧНИК KP.RU