В Калининграде на полигоне ТБО уничтожили центнер санкционных фруктов и овощей

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:56:16+03:00

Запрещенные продукты изъяли в магазине на ул. Куйбышева

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В Калининграде полиция и Россельхознадзор провели очередной рейд по поиску санкционных продуктов и изъяли свыше 100 кг запрещенных фруктов и овощей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Испанские цитрусовые фрукты, хурма, томаты и сельдерей были обнаружены в одной из торговых точек на улице Куйбышева. Всего было изъято 112 килограммов «санкционки».

Вся продукция, отметили в Россельхознадзоре, была «незамедлительно» уничтожена на полигоне ТБО.

ИСТОЧНИК KP.RU