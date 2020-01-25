В Калининграде на полигоне ТБО уничтожили центнер санкционных фруктов и овощей
Запрещенные продукты изъяли в магазине на ул. Куйбышева
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В Калининграде полиция и Россельхознадзор провели очередной рейд по поиску санкционных продуктов и изъяли свыше 100 кг запрещенных фруктов и овощей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Испанские цитрусовые фрукты, хурма, томаты и сельдерей были обнаружены в одной из торговых точек на улице Куйбышева. Всего было изъято 112 килограммов «санкционки».
Вся продукция, отметили в Россельхознадзоре, была «незамедлительно» уничтожена на полигоне ТБО.
ИСТОЧНИК KP.RU