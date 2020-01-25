2020-01-25T17:31:59+03:00
Общество

Барк «Крузенштерн» покинул порт Рио-де-Жанейро и взял курс на Монтевидео

аход в уругвайский порт запланирован на 1 февраля
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба БГА РФ
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Барк «Крузенштерн», совершающий трансатлантическое плавание, вышел из бразильского порта Рио-де-Жанейро и взял курс на порт Монтевидео. Заход в уругвайский порт запланирован на 1 февраля, сообщает Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства.

Напомним, «Крузенштерн» вышел из Калининграда 8 декабря. Маршрут его плавания проходил через Балтийское, Северное моря и акваторию Атлантического океана.За полтора месяца корабль прошел более 6 тысяч морских миль.

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк «Седов» и фрегат «Паллада» осуществят кругосветные плавания, а «Крузенштерн» - трансатлантическое плавание. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских миль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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