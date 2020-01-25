Очевидцы сообщили о двух сбитых пешеходах на пр. Победы в Калининграде
Пешеходов сбили около моста на пешеходном переходе.
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В субботу вечером на проспекте Победы в Калининграде сбили двух пешеходов. Об этом сообщают очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в "Вконтакте".
Сообщается, что пешеходов сбили около моста на пешеходном переходе. На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД и скорая помощь.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU