Очевидцы сообщили о двух сбитых пешеходах на пр. Победы в Калининграде

25 Янв. 2020 2020-01-25T20:18:05+03:00

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В субботу вечером на проспекте Победы в Калининграде сбили двух пешеходов. Об этом сообщают очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в "Вконтакте".

Сообщается, что пешеходов сбили около моста на пешеходном переходе. На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU