2020-01-26T12:58:05+03:00
Общество

В Калининградской области резко сократилось число студентов

Это связано с уменьшением числа вузов
Кирилл Алексеев
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Накануне Калининградстат опубликовал данные о количестве студентов в Калининградской области и о динамике поступления в вузы с 2009 по 2018 годы. Выяснилось, что динамика отрицательная.

Так, в 2018 году на обучения в высшие учебные заведения было принято 5910 человек, в то время как в 2009-м - 8802. Наиболее существенное падение числа студентов наблюдается в негосударственных вузах, что, по всей видимости, связано с сокращением их числа (за девять лет - в три раза). В 2009 году в негосударственные вузы поступили 2349 человек, в 2018-м - 840.

Также в сообщении Калининградстата приводятся данные о количестве бакалавров, специалистов и магистров. Их число с 2009 по 2018 годы также серьезно сократилось: с 7642 до 3719 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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