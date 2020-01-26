В Калининграде отремонтируют исторический вокзал Кёнигсберга "Холландербаум"
Историческое здание вокзала Кёнигсберга "Холландербаум" на Гвардейском проспекте, которое является объектом культурного наследия, будет капитально отремонтировано. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Электронный аукцион объявлен 23 января. Начальная сумма контракта - 10,9 млн рублей. Заказчиком выступает Калининградская областная таможня, которой принадлежит здание. Работы должны быть завершены до 1 августа 2020 года.
Здание вокзала "Холландербаум" было построено в 1929 году в рамках расширения Кёнигсбергского железнодорожного узла одновременно с двухъярусным мостом и нынешним Южным вокзалом. После Великой Отечественной войны станция была закрыта. С тех пор здание бывшего вокзала используется как административное здание.
ИСТОЧНИК KP.RU