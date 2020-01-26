2020-01-26T13:11:52+03:00
Экономика

В Калининграде отремонтируют исторический вокзал Кёнигсберга "Холландербаум"

Начальная сумма контракта - 10,6 млн рублей
Кирилл Алексеев
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..Фото: Википедия
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Историческое здание вокзала Кёнигсберга "Холландербаум" на Гвардейском проспекте, которое является объектом культурного наследия, будет капитально отремонтировано. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Электронный аукцион объявлен 23 января. Начальная сумма контракта - 10,9 млн рублей. Заказчиком выступает Калининградская областная таможня, которой принадлежит здание. Работы должны быть завершены до 1 августа 2020 года.

Здание вокзала "Холландербаум" было построено в 1929 году в рамках расширения Кёнигсбергского железнодорожного узла одновременно с двухъярусным мостом и нынешним Южным вокзалом. После Великой Отечественной войны станция была закрыта. С тех пор здание бывшего вокзала используется как административное здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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