В Калининграде открылась выставка, посвященная творчеству великого сказочника Гофмана

26 Янв. 2020 2020-01-26T13:24:39+03:00

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В Историко-культурном музее Калининграда открылась выставка "Эксперимент", посвященная творчеству немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Как сообщили в музее, на выставке представлены вдохновленные Гофманом работы художников Германии, России и США – живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.

Эрнст Теодор Амадей Гофман родился в Кёнигсберге 24 января 1776 года. Этот город стал знаковым в его судьбе: здесь он получил образование в университете Альбертина, сделал свои первые шаги в живописи, музыке и литературе. Любопытно, что дом на Французской улице, в котором писатель провел первые годы жизни, располагался неподалеку от нынешнего здания Калининградского историко-художественного музея. Сегодня на этом месте установлен мемориальный камень.

Выставка работает до 8 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU