2020-01-26T13:43:44+03:00
Экономика

Датчане купили в Балтийске крупный участок земли

На западе России появится предприятие по выращиванию аквакультуры
Кирилл Алексеев
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В Балтийске появится датское предприятие по выращиванию аквакультуры. Об этом в эфире радиостанции "Бизнес ФМ - Калининград" сообщил глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников.

- Датская компания создает проект: на территории материковой части будут находиться резервуары, где будет разводиться аквакультура, а вода будет уходить в море и после очистки возвращаться", - сказал глава администрации.

По его словам, сумма инвестиций составил 10 млн евро. Как признался Сергей Мельников в интервью "Клопс.Ru", датская компания уже приобрела на самом западе России участок площадью 4 гектара. Кроме того, созданы условия для подключения будущей инфраструктуры к электросетям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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