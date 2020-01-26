В Балтийске почтили память военнопленных, поднявших в январе 1945-го восстание в концлагере "Шталаг 1А"

26 Янв. 2020 2020-01-26T14:23:19+03:00

Советские военнопленные вступили в неравную схватку с охраной лагеря и были расстреляны на берегу залива

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В Балтийске прошли памятные мероприятия, посвященные жертвам концлагеря "Шталаг 1А", располагавшемся в годы войны в Пиллау.

Как сообщает "Вестник Балтийска", волонтеры, почтившие память погибших узников, зажгли лампаду и установили ее к подножию скромного мемориала.

Как сообщается, на территории форта «Штиле» в Пиллау располагался минно-торпедный завод. Заключенные здесь производили взрывчатку, необходимую немецким саперам для обороны Кёнигсберга. Условия труда были крайне тяжелыми. Многие узники, среди которых были бельгийские, французские, польские и советские пленные, погибли от истощения.

Во время мощнейшего взрыва, произошедшего на территории форта в ночь на 26 января 1945 года, более 300 военнопленных погибло в подземных цехах или сгорело заживо в деревянных бараках, около 600 заключенных ранено.

Сразу же после взрыва советские военнопленные вступили в неравную схватку с охраной лагеря и были расстреляны на берегу залива.

ИСТОЧНИК KP.RU