На польской границе ввели дополнительные меры безопасности из-за коронавируса из Китая

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:07:04+03:00

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В пунктах пропуска на российско-польской границе ввели дополнительные меры безопасности из-за распространения коронавируса из Китая. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского.

- Все пограничные переходы на польской территории контролируются с точки зрения идентификации лиц, в отношении которых может возникнуть подозрение на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV, - сказал Яблоньский.

По словам Яблоньского особое внимание мерам безопасности уделяется в аэропортах страны.

- Была введена так называемая карта местоположения, которая требует, чтобы пассажиры, прибывающие из опасных районов мира, предоставляли дополнительную информацию, чтобы соответствующие службы могли принять решение о введении мер безопасности", - сказал чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU