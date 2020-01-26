Под Калининградом автомобиль врезался в опору ЛЭП, установленную посреди проезжей части

26 Янв. 2020 2020-01-26T16:41:10+03:00

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В одном из дворов в поселке Васильково водитель автомобиля врезался в опору линии электропередач, установленную посреди проезжей части. Машина получила серьезные повреждения, водитель и столб не пострадали. Об этом случае сообщили сразу несколько крупных пабликов в социальных сетях.

Информация о столбе, установленном посреди проезжей части в Васильково уже распространялась около полугода назад, однако реакции соответствующих служб не последовало. Столб как стоял в неположенном месте, так и продолжает стоять. Как отмечают в комментариях, службы начнут шевелиться, если только столб станет причиной смертельного случая. Не дай бог.

Столб посреди дороги в Васильково - это не единственной пример дорожной несуразицы в Калининградской области. Мощная опора ЛЭП стоит посреди одной из полос движения на не так давно открытом участке Северного обхода - между развязкой на улице Александра Невского и Гурьевским кольцом. Столб огорожен забором, движение на этом участке перекрыто. Информации же о том, собираются ли приводить проезжую часть в нормативное состояние, пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU